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Сергачев прокомментировал выход «Тампы» в полуфинал Кубка Стэнли

09:44
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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Стэнли.

«Матч был очень плотным, игра шла шайба в шайбу, но мы это сделали — победили и прошли дальше. В каждом матче мы стараемся играть хорошо в защите. Но сейчас ребята особенно старались, делали блоки, ну а Василевский закрыл свои ворота на замок», — цитирует официальный сайт НХЛ Сергачева.

Также россиянин высказался о своем повреждении, полученном по ходу пятого матча серии второго раунда с «Каролиной» (2:0). Хоккеист был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку, но позднее он смог вернуться на лед.

«Наши ребята делают так в каждом поединке. Ничего особенного я не совершил. Такое случается не один и не два раза за игру. Да, первые 15-20 секунд после попадания шайбы у тебя очень сильно болит нога. Но потом боль отпускает. Каждый в нашей команде готов жертвовать собой, что мы и делаем. И когда нужно сделать блок, мы без раздумий ложимся под шайбу. Каждый такой поступок вдохновляет всю команду», — добавил Сергачев.

Сегодня, 9 июня «Тампа» обыграла «Каролину» в пятом матче серии второго раунда плей-офф и вышла в полуфинал Кубка Стэнли. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский был признан первой звездой встречи.

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskij-mvp-serii-s-karolinoj/c-325265690

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей