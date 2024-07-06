Сергачев о том, что «Тампа» обменяла его в «Юту»: «Я был в шоке»
Защитник Михаил Сергачев рассказал, как воспринял свой обмен из «Тампы-Бэй» в «Юту».
29 июня «Лайтнинг» отправили 26-летнего россиянина в клуб-дебютант НХЛ в обмен на Конора Гика, Джей Мозера, а также два драфт-пика.
«Сначала я был в шоке. Обмен стал для меня неожиданностью. Потом я пообщался со своим агентом, несколькими игроками, в том числе, с Клейтоном Келлером. Все говорили мне о «Юте» только хорошее. Вообще, тут все здорово организовано. Считаю, это большая возможность для меня проявить себя, стать лидером. Жду сезона!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.
Сергачев выступал за «Тампу» с 2017 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 19 (2+17) очков в 34 матчах за команду.
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|0
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|0
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|0
|0
|7
|Торонто
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|0
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|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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