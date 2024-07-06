Сергачев о том, что «Тампа» обменяла его в «Юту»: «Я был в шоке»

Защитник Михаил Сергачев рассказал, как воспринял свой обмен из «Тампы-Бэй» в «Юту».

29 июня «Лайтнинг» отправили 26-летнего россиянина в клуб-дебютант НХЛ в обмен на Конора Гика, Джей Мозера, а также два драфт-пика.

«Сначала я был в шоке. Обмен стал для меня неожиданностью. Потом я пообщался со своим агентом, несколькими игроками, в том числе, с Клейтоном Келлером. Все говорили мне о «Юте» только хорошее. Вообще, тут все здорово организовано. Считаю, это большая возможность для меня проявить себя, стать лидером. Жду сезона!» — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

Сергачев выступал за «Тампу» с 2017 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 19 (2+17) очков в 34 матчах за команду.