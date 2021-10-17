Сергачев: «Вашингтон» плотно играл в обороне, но мы нашли возможность для броска»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

«С ними, разумеется, сложно играть, поэтому для того, чтобы забить, потребовалось большое расстояние от синей линии. Это случается редко. Их вратарь играл хорошо, они плотно играли в обороне, но мы нашли возможность для броска, и я забил», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

«Тампа» после трех матчей набрала 4 очка, у «Вашингтона» 3 очка в двух играх.