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Сергачев: «Вашингтон» плотно играл в обороне, но мы нашли возможность для броска»

Сергачев прокомментировал победу «Тампы» над «Вашингтоном»
07:26
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

«С ними, разумеется, сложно играть, поэтому для того, чтобы забить, потребовалось большое расстояние от синей линии. Это случается редко. Их вратарь играл хорошо, они плотно играли в обороне, но мы нашли возможность для броска, и я забил», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

«Тампа» после трех матчей набрала 4 очка, у «Вашингтона» 3 очка в двух играх.

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Сергей Разин все материалы автора
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