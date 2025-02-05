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Сегодня, 08:16

Сергачев признан второй звездой матча «Юта» — «Филадельфия»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Юты» Михаил Сергачев стал второй звездой матча с «Филадельфией» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Первой звездой матча стал одноклубник Сергачева Дилан Гюнтер, на счету которого также 3 (2+1) очка. Третьей звездой признан голкипер «Филадельфии» Самуэль Эрссон, отразивший 39 бросков по своим воротам.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Юта
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«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 55 23 32 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 53 32 21 66
3 Оттава 54 29 25 62
4 Детройт 54 28 26 61
5 Тампа-Бэй 52 28 24 60
6 Бостон 55 27 28 60
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 55 31 24 64
5 Юта 53 22 31 53
6 Сент-Луис 54 24 30 53
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 53 26 27 59
5 Ванкувер 53 24 29 59
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 55 23 32 50
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Вашингтон – Флорида
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Питтсбург – Нью-Джерси
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