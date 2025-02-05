Сергачев признан второй звездой матча «Юта» — «Филадельфия»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев стал второй звездой матча с «Филадельфией» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Первой звездой матча стал одноклубник Сергачева Дилан Гюнтер, на счету которого также 3 (2+1) очка. Третьей звездой признан голкипер «Филадельфии» Самуэль Эрссон, отразивший 39 бросков по своим воротам.