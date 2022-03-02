Сергачев признан второй звездой матча «Тампа-Бэй» — «Оттава», Кучеров — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Оттава» (5:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров. 28-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой признан российский защитник Михаил Сергачев. На его счету последняя заброшенная шайба в этой игре.

Возглавил тройку лучших нападающий Брэйден Пойнт. Он набрал 4 (1+3) очка.