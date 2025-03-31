Сергачев признан второй звездой матча с «Чикаго»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Александр Керфут, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — защитник Джон Марино, у которого 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Сергачев провел 69 матчей, в которых набрал 47 (14+33) очков.