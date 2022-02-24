Сергачев признан третьей звездой матча «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» (5:3).

Третьей звездой встречи признан российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. На счету 23-летнего россиянина две голевые передачи.

Второй звездой стал нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид. 25-летний канадец забросил две шайбы.

Возглавил тройку форвард «Тампы» Кори Перри, который забросил 400-ю шайбу в своей карьере. Также он сделал голевую передачу.