Сергачев признан третьей звездой матча с «Торонто»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Торонто» (3:4).
Третьей звездой признан российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. 24-летний россиянин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу.
Второй звездой стал голкипер «Мэйпл Ливз» Джозеф Уолл. Он отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.
Возглавил тройку форвард Вильям Нюландер, который набрал 3 (1+2) очка.
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|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
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