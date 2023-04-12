Сергачев признан третьей звездой матча с «Торонто»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Торонто» (3:4).

Третьей звездой признан российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. 24-летний россиянин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу.

Второй звездой стал голкипер «Мэйпл Ливз» Джозеф Уолл. Он отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку форвард Вильям Нюландер, который набрал 3 (1+2) очка.