Сергачев признан первой звездой матча с «Вашингтоном», Кучеров — вторая звезда

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3).

24-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в этой встрече. Второй звездой признан форвард Никита Кучеров, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Брэндон Хагел, сделавший голевой пас.

В текущем сезоне Сергачев провел 15 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.