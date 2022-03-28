Сергачев признан первой звездой матча с «Айлендерс»

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

23-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан партнер Сергачева по обороне Виктор Хедман, третья звезда — форвард «Лайтнинг» Росс Колтон.

В текущем сезоне Сергачев провел 61 матч, в которых набрал 33 (6+27) очка.