Сергачев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Тампа», Василевский — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча полуфинальной серии «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» (1:3).

Первой звездой признан российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. 23-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен, который отметился одной заброшенной шайбой.