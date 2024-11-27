Сергачев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Юта»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионаа «Монреаль» — «Юта» (2:3 ОТ).

Первой звездой признан российский защитник Михаил Сергачев, который забросил победную шайбу в овертайме. Для него это 6-й гол в сезоне. Всего у него 15 (6+9) очков в 22 матчах.