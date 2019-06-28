Сергачев признался, что хотел бы видеть Гусева в "Тампе"

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев в интервью "СЭ" рассказал о обмене из "Монреаля", а также поделился мнением о форварде "Вегаса" Никите Гусеве​.

– Вас задрафтовал "Монреаль", но через год вас обменяли в "Тампу". Генменджер "Канадиенс" Марк Бержевен действительно ненавидит русских?

– Это абсолютно не так. На самом деле, все дело в небольших нюансах. Марков и Радулов просили у "Монреаля" определенную сумму, а клуб просто не мог ее дать. Меня он обменял, потому что нужен был нападающий. Поэтому вряд ли Бержевен просто взял и беспричинно всех слил.

– Негатива с его стороны не чувствовалось?

– У нас были исключительно профессиональные отношения. В "Монреале" собралась очень веселая компания. Нам было без разницы, кто и что про нас думает. Я сыграл не так много, поэтому не успел прочувствовать всю организацию. Но вспоминаю это время с радостью – было хорошо.

– Сейчас много слухов о возможном обмене Никиты Гусева из "Вегаса". Хотели бы увидеть его в "Тампе"?

– Конечно. Тем более если они будут играть вместе с Кучеровым. Было бы очень интересно посмотреть, как это будет происходить на маленькой площадке: они ведь принимают решения за долю секунды. Плюс в команде будет больше русских.

– Цель – захватить "Тампу"?

– Именно (смеется). Если бы все русские проспекты из системы "Тампы" попали в НХЛ, было бы здорово. Ближе всех был Саня Волков, но подняли Матье Жозефа. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Полностью интервью Михаила Сергачева – здесь