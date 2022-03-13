Сергачев поругался с фанатами «Эдмонтона» и показал, сколько кубков он выиграл

«Тампа» проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4. По ходу встречи у защитника «Молний» Михаила Сергачева произошел небольшой конфликт с фанатами «Ойлерз».

Россиянин поучил малый штраф за нарушение на нападающем «Нефтяников» Эвандере Кейне. Сергачев был крайне недоволен эти решением судей и продолжал бушевать, даже сидя на скамейке штрафников. Фанаты «Эдмонтона» начали освистывать его и подначивать. Тогда россиянин показал трибунами два пальца, намекая на то, что выиграл два Кубка Стэнли подряд.

Oilers fans giving it to Mikhail Sergachev



Sergachev lets them know he has two Stanley Cups pic.twitter.com/DSWQvL8yCz — Brady Trettenero (@BradyTrett) March 13, 2022

Напомним, что «Эдмонтон» в последний раз выиграл Кубок Стэнли в 1990 году.