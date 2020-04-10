Сергачев о выходе «два в ноль»: «Можешь оставить шайбу партнеру, но если не получится, будешь выглядеть, как придурок»

Защитник «Тампы-Бэй» и сборной России Михаил Сергачев рассказал о том, чтобы он сделал при выходе «два в ноль» при условии, если бы партнер катился не параллельно, а сзади него.

— Если он прямо сзади катится, то можно попробовать развернуться и подождать его, — приводит слова Сергачева Instagram хоккейной школы ARThockey. — Но скидывать за себя я бы шайбу точно не стал. Да, можно убрать вратаря влево, посадить его и потом отдать пас. Но ты не знаешь точно, насколько быстро бежит твой партнер. У меня такой чуйки нет. Наверное, у каких-то нападающих есть. Я видел, что ребята так делают, но такие моменты — 50 на 50. У тебя может не получиться, и ты будешь выглядеть как придурок. Так что лучше бросить самому или попытаться обыграть вратаря, а твой партнер, если что, сыграет на добивании.