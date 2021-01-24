Защитник «Тампы» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:5).

«Они играли точно так же, как и в прошлом матче. Против них всегда трудно играть. Они не поменялись, дело в нас. Иногда мы были небрежны и не сосредоточены, в том числе и я. Я был небрежен. Это была, наверное, худшая игра в моей карьере. Они извлекли выгоду», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Коламбус» и «Тампа» имеют по 6 очков и занимают второе и первое места в Центральном дивизионе