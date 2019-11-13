Сергачев не удивлен успешной игрой «Нефтехимика»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Известиям» признался, что не удивлен успехам «Нефтехимика» в КХЛ. Россиянин ранее выступал за клуб из Нижнекамска.

— Удивило то, как сейчас зажигает в КХЛ клуб из вашего родного Нижнекамска «Нефтехимик» с девятью победами подряд?

— Да нет, не удивило. Мне кажется, клуб провел отличную работу по привлечению хороших хоккеистов и предоставлению шансов своим молодым игрокам, которые воспитывались в Нижнекамске. На мой взгляд, в нашем городе много талантливых ребят, которых нужно раскрыть. Этим «Нефтехимик» и занимается. Я очень рад за команду и ее молодежь, многих знаю лично. Так что желаю им успехов.

— Часть легионеров «Нефтехимик» подписал только по ходу сезона, а сама команда начала показывать положительный результат лишь с середины октября. Многие шутят, что первые полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ у них был как training camp в НХЛ, когда наигрывается состав...

?— Так у них, по-моему, всегда там training camp. В России много тренировок, игр меньше. Поэтому в «Динамо» вообще до сих пор с баллонами катаются. В КХЛ есть перерывы на Евротуры, есть время потренироваться, почему бы этим не воспользоваться. Нельзя всё время отдыхать. У нас в НХЛ такого нет, поэтому я бы вообще не сравнивал игру и тренировки в России с Северной Америкой.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей