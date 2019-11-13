Сергачев не удивлен успешной игрой «Нефтехимика»
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Известиям» признался, что не удивлен успехам «Нефтехимика» в КХЛ. Россиянин ранее выступал за клуб из Нижнекамска.
— Удивило то, как сейчас зажигает в КХЛ клуб из вашего родного Нижнекамска «Нефтехимик» с девятью победами подряд?
— Да нет, не удивило. Мне кажется, клуб провел отличную работу по привлечению хороших хоккеистов и предоставлению шансов своим молодым игрокам, которые воспитывались в Нижнекамске. На мой взгляд, в нашем городе много талантливых ребят, которых нужно раскрыть. Этим «Нефтехимик» и занимается. Я очень рад за команду и ее молодежь, многих знаю лично. Так что желаю им успехов.
— Часть легионеров «Нефтехимик» подписал только по ходу сезона, а сама команда начала показывать положительный результат лишь с середины октября. Многие шутят, что первые полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ у них был как training camp в НХЛ, когда наигрывается состав...
?— Так у них, по-моему, всегда там training camp. В России много тренировок, игр меньше. Поэтому в «Динамо» вообще до сих пор с баллонами катаются. В КХЛ есть перерывы на Евротуры, есть время потренироваться, почему бы этим не воспользоваться. Нельзя всё время отдыхать. У нас в НХЛ такого нет, поэтому я бы вообще не сравнивал игру и тренировки в России с Северной Америкой.
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https://iz.ru/942376/aleksei-fomin/volku-zaekhali-v-golovu-takoe-proshchat-nelzia