Сергачев назвал неудовлетворительными итоги сезона для себя и для «Юты»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев подвел итоги сезона-2024/25 для себя и для команды.

«Итоги для команды неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже. Обычный сезон, мог бы лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили, так что о чем говорить», — цитирует Сергачева ТАСС.

В прошедшем сезоне «Юта» с 89 очками заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету 26-летнего россиянина 15 голов и 38 результативных передач в 77 играх регулярного чемпионата.