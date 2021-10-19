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Сергачев: «Кучеров будет в порядке к Олимпиаде и плей-офф НХЛ»

18:55
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму одноклубника Никиты Кучерова.

«Он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде и к плей-офф. Он будет в порядке», — цитирует Сергачева журналист The Athletic Джо Смит в Twitter.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JoeSmithTB/status/1450482925074587648

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Александр Кравченко все материалы автора
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