Сергачев: «Кучеров будет в порядке к Олимпиаде и плей-офф НХЛ»
18:55
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму одноклубника Никиты Кучерова.
«Он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде и к плей-офф. Он будет в порядке», — цитирует Сергачева журналист The Athletic Джо Смит в Twitter.
Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).
В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.
Дополнительная информация:
Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю