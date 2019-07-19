Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

Бывший нападающий "Нэшвилла"​ Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством, информирует Detroit Free Press. Тело 48-летнего мужчины обнаружили утром 7 июля, рядом нашли пистолет и гильзу. Предсмертной записки обнаружено не было.

Джонсон выступал за "Нэшвилл" с 1993 по 2006 год, а с 2002 года был капитаном команды. Кроме того, он выступал за "Детройт", "Питтсбург" и "Чикаго". Всего в НХЛ он провел 785 матчей, в которых набрал 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.