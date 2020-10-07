Защитник Шакир Мухамадуллин, который был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта под общим 20-м номером, признался, что не ожидал, что уйдет под таким высоким номером.

«Я не ожидал, что меня выберут так высоко, — сказал Мухамадуллин во время зум-конференции. — Очень сильно обрадовался, сердце чуть из груди не выпрыгивало. Испытываю одни положительные эмоции. Я счастлив стать частью команды и сделаю все, чтобы помочь «Дэвилз» выиграть Кубок Стэнли».

Мухамадуллин отметил, что среди игроков НХЛ ему симпатичны Джон Клингберг, Миро Хейсканен и Виктор Хедман.