«Сент-Луис» забросил «Аризоне» 5 шайб за пять минут, у Костина дубль

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Аризоной».

Во втором периоде «блюзмены» забросили пять шайб с 12-й по 17-й минуты: по две шайбы забросили Джордан Кайру и Клим Костин, еще один гол забил Джастин Фолк.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил матч-штраф за удар соперника головой.