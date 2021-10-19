«Сент-Луис» забросил «Аризоне» 5 шайб за пять минут, у Костина дубль
«Сент-Луис» забросил «Аризоне» 5 шайб за пять минут, у Костина дубль
06:42
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Аризоной».
Во втором периоде «блюзмены» забросили пять шайб с 12-й по 17-й минуты: по две шайбы забросили Джордан Кайру и Клим Костин, еще один гол забил Джастин Фолк.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил матч-штраф за удар соперника головой.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю