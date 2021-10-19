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«Сент-Луис» забросил «Аризоне» 5 шайб за пять минут, у Костина дубль

«Сент-Луис» забросил «Аризоне» 5 шайб за пять минут, у Костина дубль
06:42
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Аризоной».

Во втором периоде «блюзмены» забросили пять шайб с 12-й по 17-й минуты: по две шайбы забросили Джордан Кайру и Клим Костин, еще один гол забил Джастин Фолк.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил матч-штраф за удар соперника головой.

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Сергей Разин все материалы автора
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