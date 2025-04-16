«Сент-Луис» разгромил «Юту», Бучневич набрал 3 очка

«Сент-Луис» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Блюз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский форвард Павел Бучневич забил один гол и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.

«Сент-Луис» набрал 96 очков в 82 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 89 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Юта» — 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

Голы: Шенн — 18 (Снаггерад, Бучневич), 8:08 — 1:0. Бучневич — 20 (Нейберс, Томас), 11:17 — 2:0. Снаггерад — 1 (бол., Болдюк, Бучневич), 14:45 — 3:0. Болдюк — 19 (бол., Томас, Фаулер), 19:13 — 4:0. Келлер — 30 (бол., Сергачев, Шмальц), 25:40 — 4:1. Кайру — 35 (бол., Шенн, Сундквист), 46:59 — 5:1. Кайру — 36 (Торопченко, Фаулер), 57:24 — 6:1.

Вратари: Биннингтон — Веймелка.

Штраф: 18 — 22.

Броски: 29 (12+9+8) — 23 (5+14+4).

Наши: Бучневич (18.14/2/+2), Торопченко (13.19/1/+1) — Сергачев (24.58/3/-1).

16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.