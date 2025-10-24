Бучневич прервал свою серию из 6 матчей без голов

«Сент-Луис» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 8-й минуте второго периода российский нападающий Павел Бучневич реализовал большинство и сделал счет 2:4. 30-летний россиянин прервал свою безголевую серию из 6 матчей и забросил первую шайбу в этом сезоне.