«Сент-Луис» вызвал Костина из АХЛ

Форвард Клим Костин вызван в «Сент-Луис» из команды АХЛ «Спрингфилд», сообщает официальный сайт НХЛ.

22-летний россиянин был отправлен в «Спрингфилд» для наборы формы. В обратном направлении проследовали нападающие Алексей Торопченко и Мэттью Пека.

В текущем сезоне Костин провел 18 матчей за «Сент-Луис», в которых набрал 5 (2+3) очков. Последний раз форвард вышел на лед за «блюзменов» 24 ноября и получил травму.