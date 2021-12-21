Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сент-Луис» вызвал Костина из АХЛ

02:01
Теги:

Форвард Клим Костин вызван в «Сент-Луис» из команды АХЛ «Спрингфилд», сообщает официальный сайт НХЛ.

22-летний россиянин был отправлен в «Спрингфилд» для наборы формы. В обратном направлении проследовали нападающие Алексей Торопченко и Мэттью Пека.

В текущем сезоне Костин провел 18 матчей за «Сент-Луис», в которых набрал 5 (2+3) очков. Последний раз форвард вышел на лед за «блюзменов» 24 ноября и получил травму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям
0
Реклама