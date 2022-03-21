«Сент-Луис» выменял защитника Ледди у «Детройта»

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«Сент-Луис» выменял защитника Ника Ледди у «Детройта». Также «Блюз» получили права на нападающего Люка Витковски, сообщает TSN.

«Сент-Луис отдал «Детройту» нападающего Оскара Сундквиста, защитника Джейка Уолмэна и пик 2-го раунда.

«Ред Уингз» удержат в ведомости 50 процентов кэпхита 31-летнего Ника Ледди (2,75 из 5,5 миллиона долларов).