«Сент-Луис» выменял Фолка у «Каролины»

«Сент-Луис» и «Каролина» произвели обмен, сообщает официальный сайт лиги. Действующие обладатели Кубка Стэнли получили защитника Джастина Фолка и пик 5-го раунда драфта-2020. Состав «ураганов» пополнили защитник Джоэль Эдмундсон и 19-летний немецкий форвард Доминик Бокк. Также они приобрели право выбора в 7-м раунде драфта в 2021 году.

27-летний Фолк в прошлом регулярном сезоне набрал 35 (11+24) очков в 82 матчах, в плей-офф — 8 (1+7) баллов в 15 играх. У 26-летнего Эдмундсона 11 (2+9) очков в 64 матчах регулярки и 7 (1+6) баллов в 22 встречах плей-офф.

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