«Сент-Луис» выиграл у «Лос-Анджелеса», Ковальчук и Тарасенко очков не набрали
«Сент-Луис» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Илья Ковальчук очков не набрали. Барбашев в концовке встречи подрался с Остином Вагнером.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Картер — 2 (Лизотт, Даути), 14:49 — 0:1. Данн — 2 (бол., Шворц, Парэйко), 18:23 — 1:1. Иафалло — 2 (Уокер, Копитар), 23:07 — 1:2. Пьетранджело — 4 (бол., Перрон, О`Райлли), 30:16 — 2:2. Томас — 1 (Сэнфорд, Бозак), 31:56 — 3:2. Шенн — 7 (бол., Шворц, Парэйко), 47:29 — 4:2. Шенн — 8 (п.в., Стин), 59:01 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Куик (56:55 — 59:01).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 35 (16+7+12) — 35 (12+12+11).
Наши: Барбашев (11.15/1/0), Тарасенко (4.37/2/0) — Ковальчук (14.47/3/-1).
25 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
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