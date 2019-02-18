"Сент-Луис" выиграл 10-й матч подряд, Тарасенко набрал 3 очка

"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка. Россиянин продлил результативную серию до 12-ти матчей.
"Сент-Луис" одержал 10-ю победу подряд. Команда занимает 6-е место в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Сент-Луис" - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Тарасенко - 26 (бол., О`Райлли, Томас), 5:08 - 0:1. О`Райлли - 22 (бол., Тарасенко, Пьетранджело), 19:30 - 0:2. Данн - 8 (Пьетранджело, Шенн), 27:27 - 0:3. Шенн - 11 (Тарасенко), 32:06 - 0:4.
Вратари: Стэлок - Биннингтон.
Штраф: 12 - 10.
Броски: 31 (5+9+17) - 30 (11+14+5).
Наши: - - Барбашев (11.06/0/0), Тарасенко (16.41/3/+1).
17 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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