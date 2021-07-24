«Сент-Луис» возобновил переговоры с Тарасенко

«Сент-Луис» возобновил переговоры с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«Возможно, будет некоторый прогресс в возможной сделке Владимира Тарасенко и «Сент-Луиса». Не уверен в сроках, но переговоры, безусловно, возобновились сегодня днем», — написал в Twitter журналист Давид Паньотта.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.