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«Сент-Луис» возобновил переговоры с Тарасенко

02:53
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«Сент-Луис» возобновил переговоры с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

Владимир Тарасенко.Ситуация Тарасенко и «Сент-Луиса» зашла в тупик. Владимир может вернуться в Россию?

«Возможно, будет некоторый прогресс в возможной сделке Владимира Тарасенко и «Сент-Луиса». Не уверен в сроках, но переговоры, безусловно, возобновились сегодня днем», — написал в Twitter журналист Давид Паньотта.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.

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Евгений Козинов все материалы автора

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