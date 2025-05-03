«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

В ночь на 3 мая «Сент-Луис» сыграл с «Виннипегом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Игра закончилась победой хозяев — 5:2.

Счет в серии стал 3-3.

