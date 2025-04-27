«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» — 5:1. Счет в серии 2-2.

У хозяев по шайбе забросили Джейк Нейборс, Тайлер Такер, Брэйден Шенн, Джастин Фолк и Роберт Томас. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился в матче результативной передачей.