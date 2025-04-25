«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Сент-Луис» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл дома «Виннипег» со счетом 7:2.

Счет в серии 2-1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 20.00 мск.