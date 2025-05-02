Хоккей
2 мая, 23:30

«Сент-Луис» — «Виннипег»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в Кубке Стэнли 3 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джоэл Хофер и Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь со 2 на 3 мая. Игра состоится на льду «Энтерпрайз Центра» в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Сент-Луис» — «Виннипег»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Сент-Луис» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-2 в пользу «Джетс».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
  • VeryOldLazy

    Даже дефы все в очках, а Паша с Кайром хоккей смотрят))

    03.05.2025

  • KlimA

    Президентский кубок это проклятие на пути к Кубку Стенли.. и ничего с этим не поделать) Вашингтон на опыте сллисля с него)

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Толкотня, одни тычки... нет бы варежки поскидывать)

    03.05.2025

  • KlimA

    Да в Сент-Луисе свои норм)

    03.05.2025

  • maxcds

    Важно что в конце:relieved:

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ага, под Новый год))

    03.05.2025

  • maxcds

    Там все хорошо, все правильно было.

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    В 19м тоже так думали...

    03.05.2025

  • maxcds

    У музыкантов 14 игроков, забивавших шайбы в этом п/о. Вроде ни у кого больше столько нет. Но победить должны реактивщики :rage:

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да и бременских музыкантов хватит:)

    03.05.2025

  • KlimA

    надо тогда Винни-пухам Пятачков позвать) Тогда точно поржём)

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Это ещё будем посмотреть) Бин вспомнил как тащить, забивают все кому не лень, Фау 2 вообще за конём собрался)) Блюз на кураже!

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Давай драку команда на команду ещё, хоть поржём

    03.05.2025

  • maxcds

    В общем: - удивительно, что музыканты затащили серию в 7 игру. Молодцы и спасибо газетному. - 7 игру должны выиграть реактивщики. В этом противостоянии все до одной игры выиграны домашними командами. Да и вообще победители регулярки джетс или нет? Шайфли вернется скорее всего к тому же.

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хэлли, досвидос, Комри вышел на третий период

    03.05.2025

  • maxcds

    Тогда 2 :lollipop:

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Паре

    03.05.2025

  • maxcds

    Как паре вратарей или леденец? Последних сколько хочет пусть берет.

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    До опилок...))

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А-ха, виннипухи в своём репертуаре...

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Там ещё на двоих какой то сувенирчик выдают))

    03.05.2025

  • maxcds

    "Первая заслуженная Везина будет". Писал не раз по ходу сезона. Сейчас бы переобулся, но регулярка не п/о. А Харта там, конечно, и близко нет.

    03.05.2025

  • KlimA

    Играаааааййй, музыкааааннтт)) я буду верить)) (с) Освежевали Винни-пухов)

    03.05.2025

  • maxcds

    Алексей Х? По-моему, у него там не оч с прогнозами. А вот Торопченко всегда был крепкий. Не топ, но в боттомах картины не портит.

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Но 2 купка всё равно возьмёт((

    03.05.2025

  • maxcds

    Снаггеруд хотел в ближний над плечом с нулевого практически угла. Издеваются над газетным уже совсем)

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Кст, Лёша очень достойно выглядит в ПО)

    03.05.2025

  • maxcds

    Не, просто это Хель, созданный прессой, с которым давно все ясно.

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    наныл?))

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ничесна! Вышел пёселя пописать... 5 мин, 4 банки...

    03.05.2025

  • maxcds

    :joy: 5 минуток - 4 штучки. Езжай с ворот. Не топ.

    03.05.2025

  • maxcds

    Еще трошечки и будет дежурная пятюня.

    03.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ещё как)

    03.05.2025

  • maxcds

    Ну, конечно, кому интересен этот Хель и Фаулер 3 мая в 7 утра.. Здравствуйте, кстати.

    03.05.2025

    • Арниэл, Карбери и Сан-Луи вошли в тройку номинантов на «Джек Адамс Эворд»

    Купер: «Тампа стала моим домом. Мне трудно представить себя где-то еще»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Филадельфия 15 8 7 18
    5 Айлендерс 16 8 8 18
    6 Рейнджерс 17 8 9 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 15 8 7 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс - : -
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон - : -
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

