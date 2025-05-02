«Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь со 2 на 3 мая. Игра состоится на льду «Энтерпрайз Центра» в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Сент-Луис» — «Виннипег»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Сент-Луис» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-2 в пользу «Джетс».

