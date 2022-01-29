«Сент-Луис» — «Виннипег»: Тарасенко открыл счет в матче

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Отличился российский форвард Владимир Тарасенко.

На седьмой минуте россиянин помог своей команде реализовать большинство. По ходе первого периода «Сент-Луис» ведет 1:0.