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29 января, 23:25

«Сент-Луис» — «Виннипег»: Тарасенко открыл счет в матче

Евгений Петров
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото Reuters

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Отличился российский форвард Владимир Тарасенко.

На седьмой минуте россиянин помог своей команде реализовать большинство. По ходе первого периода «Сент-Луис» ведет 1:0.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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4 Вашингтон 45 24 21 57
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7 Филадельфия 44 14 30 36
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2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
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4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
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