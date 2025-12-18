«Сент-Луис» победил «Виннипег»

«Сент-Луис» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Единственный гол забил нападающий Джастин Фолк с передачи Роберта Томаса на 14-й минуте второго периода.

«Сент-Луис» набрал 33 очка в 35 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 11-й строчке — 32 очка в 33 играх.