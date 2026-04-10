«Виннипег» победил «Сент-Луис» в гостях

«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Холлоуэй и Колтон Парэйко, у гостей — Алекс Иафалло, Джош Моррисси и Джонатан Тэйвз.

«Виннипег» победил в третьем матче подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (82 очка после 78 игр). «Сент-Луис» (78 очков после 78 встреч) располагается на 12-м месте.

В следующем матче «Сент-Луис» 12 апреля сыграет в гостях с «Чикаго», «Виннипег» в тот же день примет «Филадельфию».

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