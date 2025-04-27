«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в четвертом матче серии, Бучневич отдал результативную передачу

«Сент-Луис» дома обыграл «Виннипег» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1.

У хозяев по шайбе забросили Джейк Нейборс, Тайлер Такер, Брэйден Шенн, Джастин Фолк и Роберт Томас. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился в матче результативной передачей.

У гостей единственная шайба на счету Кайла Коннора.

«Блюз» сравняли счет в серии с «Джетс» — 2:2. Пятый матч серии пройдет в четверг, 1 мая, и начнется в 04.30 по московскому времени.