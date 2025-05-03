«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в шестом матче серии, Торопченко набрал два очка

«Сент-Луис» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Алексей Торопченко, по голу забили Филип Броберг, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Кэм Фаулер. У «Джетс» шайбы на счету Кола Перфетти и Нино Нидеррайтера, Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак был заменен после второго периода, пропустив пять голов и отразив 18 бросков.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 5 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)

Голы: Броберг — 1 (Томас, Снаггерад), 6:05 — 1:0. Перфетти — 1 (бол., Коннор, Моррисси), 25:43 — 1:1. Уокер — 3 (Броберг, Фолк), 31:34 — 2:1. Шенн — 2 (Нейберс, Сутер), 32:27 — 3:1. Фаулер — 2 (Парэйко, Торопченко), 33:40 — 4:1. Торопченко — 2 (Факса), 36:57 — 5:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Эпплтон, Наместников), 48:54 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 40:00).

Штраф: 30 — 30.

Броски: 27 (8+15+4) — 23 (2+9+12).

Наши: Бучневич (15.56/3/+1), Торопченко (12.14/2/+3) — Наместников (17.42/0/0).

3 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии: 3-3.