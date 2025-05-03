«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в шестом матче серии, Торопченко набрал два очка
«Сент-Луис» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.
В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Алексей Торопченко, по голу забили Филип Броберг, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Кэм Фаулер. У «Джетс» шайбы на счету Кола Перфетти и Нино Нидеррайтера, Владислав Наместников отметился результативной передачей.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак был заменен после второго периода, пропустив пять голов и отразив 18 бросков.
Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 5 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 4:1, 0:1)
Голы: Броберг — 1 (Томас, Снаггерад), 6:05 — 1:0. Перфетти — 1 (бол., Коннор, Моррисси), 25:43 — 1:1. Уокер — 3 (Броберг, Фолк), 31:34 — 2:1. Шенн — 2 (Нейберс, Сутер), 32:27 — 3:1. Фаулер — 2 (Парэйко, Торопченко), 33:40 — 4:1. Торопченко — 2 (Факса), 36:57 — 5:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Эпплтон, Наместников), 48:54 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 40:00).
Штраф: 30 — 30.
Броски: 27 (8+15+4) — 23 (2+9+12).
Наши: Бучневич (15.56/3/+1), Торопченко (12.14/2/+3) — Наместников (17.42/0/0).
3 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии: 3-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|3 : 7
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|- : -
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|- : -