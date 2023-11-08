«Виннипег» на выезде обыграл «Сент-Луис»
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.
В составе «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, 3 (1+2) очка у Марка Шайфли, Алекс Иафалло оформил ассистентский хет-трик. У «блюзменов» шайбы забросили Ник Пионк и Кол Перфетти.
После этого матча «Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 11 очками — на 11-й строчке.
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«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Шайфли — 5 (бол., Иафалло, Коннор), 8:44 — 0:1. Пионк — 1 (Шайфли, Иафалло), 16:15 — 0:2. Томас — 5 (Такер, Капанен), 16:55 — 1:2. Коннор — 7 (бол., Моррисси, Иафалло), 24:34 — 1:3. Коннор — 8 (Шайфли, Иафалло), 41:02 — 1:4. Шенн — 2 (Крюг, Фолк), 48:08 — 2:4. Перфетти — 2 (п.в., Моррисси), 57:32 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (56:55 — 57:32) — Хеллибак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (12+6+4) — 37 (10+17+10).
Наши: Бучневич (17.31/3/0), Торопченко (10.14/0/0) — Наместников (14.59/0/+1).
8 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|Рейнджерс
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|3
|19
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|8
|5
|16
|3
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|7
|4
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|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
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|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
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|4
|8
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|8
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|4
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|В
|П
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|10
|2
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|2
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|6
|7
|16
|3
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|13
|7
|6
|15
|4
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|12
|6
|6
|14
|5
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|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
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|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
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|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|- : -
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52