«Сент-Луис» уступил «Виннипегу»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Виннипегу» со счетом 2:3.
В составе хозяев отличились Брэндон Саад, оформивший дубль. У «Джетс» шайбы забросили Нино Нидеррайтер, Колин Миллер и Кайл Коннор.
В следующем матче «Сент-Луис» 25 октября сыграет с «Торонто», «Виннипег» в этот же день встретится на выезде с «Сиэтлом».
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«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
Голы: Саад — 1 (Томас, Парэйко), 10:11 — 1:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Пионк, Перфетти), 28:12 — 1:1. Миллер — 1 (Перфетти, Элерс), 33:58 — 1:2. Коннор — 5 (Самберг, Перфетти), 37:40 — 1:3. Саад — 2 (Кайру, Томас), 45:15 — 2:3.
Вратари: Биннингтон (58:27) — Хеллибак.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (11+9+8) — 24 (6+14+4).
Наши: Бучневич (20.04/2/-1) — Наместников (14.36/0/+2).
23 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|5
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -