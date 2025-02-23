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«Сент-Луис» по буллитам уступил «Виннипегу», у Бучневича три очка

Сергей Разин
корреспондент

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Виннипегу» со счетом 3:4.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, дубль оформил Роберт Томас. У «Джетс» два гола забил Габриэль Виларди, еще один гол забил Николай Элерс, победный буллит на счету Кайла Коннора.

После этого матча «Сент-Луис» с 56 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 83 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Элерс — 18 (Перфетти, Наместников), 4:58 — 0:1. Томас — 14 (Бучневич), 15:34 — 1:1. Виларди — 25 (Шайфли, Миллер), 31:01 — 1:2. Томас — 15 (Бучневич, Фаулер), 40:16 — 2:2. Бучневич — 12 (бол., Томас, Сундквист), 57:10 — 3:2. Виларди — 26 (Коннор, Перфетти), 59:32 — 3:3.

Победный буллит: Коннор.

Вратари: Хофер — Комри (59:19 — 59:32).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (5+8+9+2) — 28 (10+8+7+3).

Наши: Бучневич (21.53/3/+2), Торопченко (13.47/1/-2) — Наместников (17.11/0/+1).

23 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

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