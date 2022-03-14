Три очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Виннипегу» со счетом 3:4.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Владимир Тарасенко, еще апо голу забили Дэвид Перрон и Брэйден Шенн, Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «-2» . У «Джетс» отличились Николай Элерс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Сент-Луис» с 76 очками занимает третье место в Западной конференции, «Виннипег» с 64 очками — на 11-й строчке.