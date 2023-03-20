«Сент-Луис» обыграл «Виннипег»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:0.

Отличились Каспери Капанен, Натан Уокер и Якуб Врана.

После этого матча «Сент-Луис» с 67 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 81 очком — на восьмой строчке.