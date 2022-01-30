Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 1:4.

На шайбу Владимира Тарасенко «Джетс» ответили дублем Пола Штястны, а также шайбами Кайла Коннора и Нейта Шмита.

«Джетс» прервали шестиматчевую серию из поражений.

После этого матча «Сент-Луис» с 57 очками занимает третье место в Западной конференции, «Виннипег» с 43 очками — на12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Тарасенко — 15 (бол., Шенн, Фолк), 6:08 — 1:0. Штястны — 10, 14:23 — 1:1. Коннор — 24 (Дюбуа), 27:57 — 1:2. Шмидт — 2 (бол., Шайфли, Коннор), 32:35 — 1:3. Штястны — 11 (п.в., Пионк), 57:25 — 1:4.

Вратари: Хуссо (56:27 — 57:25) — Комри.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (11+2+16) — 24 (10+8+6).

Наши: Барбашев (14.54/1/0), Бучневич (16.40/2/0), Костин (9.18/1/0), Тарасенко (17.35/3/-3) — -.

29 января. Сент-Луис. Enterprise Center.