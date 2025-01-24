«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Сент-Луис» (4:2).

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Виктор Олофссон, Павел Дорофеев и Томаш Гертл. У «блюзменов» шайбы забросили Джордан Кайру и Роберт Томас.