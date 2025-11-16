«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Вегас» (21 очко) прервал серию из четырех поражений подряд и занимает девятое место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (16) идет 14-м на «Западе».