«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Блюз» забили Алексей Торопченко, Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Джастин Фолк. У «Голден Найтс» отличились Павел Дорофеев, Марк Стоун и Киган Колесар.

«Вегас» с 45 очками в 39 матчах занимает 5-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 40 очков в 42 играх.