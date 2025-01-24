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Сегодня, 06:42

Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Павел Дорофеев забил гол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил одну шайбу. Его признали второй звездой встречи.

Другой нападающий гостей Иван Барбашев сделал одну голевую передачу. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

«Вегас» прервал серию поражений и с 64 очками в 48 матчах идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 50 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Стоун — 13, 0:19 — 0:1. Олофссон — 11 (Барбашев, Пьетранджело), 8:54 — 0:2. Кайру — 21 (Холлоуэй), 10:22 — 1:2. Дорофеев — 21 (бол., Стоун, Айкел), 26:30 — 1:3. Томас — 12 (Бучневич, Фолк), 56:34 — 2:3. Гертл — 17 (п.в.), 59:33 — 2:4.

Вратари: Хофер (57:32 — 59:33) — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (4+4+9) — 31 (14+10+7).

Наши: Бучневич (19.30/3/0), Торопченко (11.03/0/0) — Барбашев (19.05/3/+2), Дорофеев (15.30/5/-1).

24 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17430 зрителей.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 2 : 4
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 0 : 4
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 - : -
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 - : -
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Анахайм – Питтсбург
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