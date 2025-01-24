Гол Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»

«Вегас» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил одну шайбу. Его признали второй звездой встречи.

Другой нападающий гостей Иван Барбашев сделал одну голевую передачу. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

«Вегас» прервал серию поражений и с 64 очками в 48 матчах идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 50 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Стоун — 13, 0:19 — 0:1. Олофссон — 11 (Барбашев, Пьетранджело), 8:54 — 0:2. Кайру — 21 (Холлоуэй), 10:22 — 1:2. Дорофеев — 21 (бол., Стоун, Айкел), 26:30 — 1:3. Томас — 12 (Бучневич, Фолк), 56:34 — 2:3. Гертл — 17 (п.в.), 59:33 — 2:4.

Вратари: Хофер (57:32 — 59:33) — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (4+4+9) — 31 (14+10+7).

Наши: Бучневич (19.30/3/0), Торопченко (11.03/0/0) — Барбашев (19.05/3/+2), Дорофеев (15.30/5/-1).

24 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17430 зрителей.