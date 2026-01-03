«Сент-Луис» обыграл «Вегас», Бучневич и Торопченко набрали по 2 очка

«Сент-Луис» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забил один гол и сделал голевую передачу. У 26-летнегно россиянина теперь 4 (2+2) очка в 26 играх этого сезона. Его одноклубник Павел Бучневич отметился двумя результативными пасами. У 30-летнего россиянина теперь 23 (7+16) очка в 42 играх.

Также у хозяев отличились Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Джастин Фолк.

У «Голден Найтс» один гол забил российский нападающий Павел Дорофеев. У 25-летнего хоккеиста теперь 29 (16+13) очков в 39 играх этого сезона. Также у гостей забили Марк Стоун и Киган Колесар.

«Вегас» потерпел четвертое поражение подряд и с 45 очками в 39 матчах идет на 5-м месте в Западной конференции. «Сент-Луис» занимает 13-ю строчку — 40 очков в 42 играх.